Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Euskararen Urtaroa : Journée phare de la saison à Ciboure – Euskararen Urtaroen egun nagusia Ziburun Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Euskararen Urtaroa : Journée phare de la saison à Ciboure – Euskararen Urtaroen egun nagusia Ziburun Ciboure, 27 novembre 2021, Ciboure. Euskararen Urtaroa : Journée phare de la saison à Ciboure – Euskararen Urtaroen egun nagusia Ziburun Ciboure

2021-11-27 10:30:00 – 2021-11-27 22:00:00

Ciboure Pyrénées-Atlantiques 10h30 – 11h30 : “Ene Zuhaitza”

11h30 – 12h30 : Bertso Poteoa

13h -17h : Repas bertso à Balsan / Bertso bazkaria Baltsan ( Sur réservation auprès de Baltsan – Erreserbatzeko, Baltsan elkartearengana jo)

15h – 17h : Initiation au volley-ball / Boleibolean hasteko ikastaroa

16h – 18h : Ateliers et jeux / Tailerrak eta jokoak

18h – 19h : Kantaldi de Ziburun Euskaldun / Ziburu Euskaldunen Kantaldia

21 : Soirée concert / Kontzertu gaualdia Leo Lagrange 10h30 – 11h30 : “Ene Zuhaitza”

11h30 – 12h30 : Bertso Poteoa

13h -17h : Repas bertso à Balsan / Bertso bazkaria Baltsan ( Sur réservation auprès de Baltsan – Erreserbatzeko, Baltsan elkartearengana jo)

15h – 17h : Initiation au volley-ball / Boleibolean hasteko ikastaroa

16h – 18h : Ateliers et jeux / Tailerrak eta jokoak

18h – 19h : Kantaldi de Ziburun Euskaldun / Ziburu Euskaldunen Kantaldia

21 : Soirée concert / Kontzertu gaualdia Leo Lagrange +33 6 10 75 45 61 10h30 – 11h30 : “Ene Zuhaitza”

11h30 – 12h30 : Bertso Poteoa

13h -17h : Repas bertso à Balsan / Bertso bazkaria Baltsan ( Sur réservation auprès de Baltsan – Erreserbatzeko, Baltsan elkartearengana jo)

15h – 17h : Initiation au volley-ball / Boleibolean hasteko ikastaroa

16h – 18h : Ateliers et jeux / Tailerrak eta jokoak

18h – 19h : Kantaldi de Ziburun Euskaldun / Ziburu Euskaldunen Kantaldia

21 : Soirée concert / Kontzertu gaualdia Leo Lagrange Ciboure

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse Ville Ciboure lieuville Ciboure