Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Euskararen Urtaroa : Initiation au batteleku – Battelekuan hasteko ikastaldia Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Euskararen Urtaroa : Initiation au batteleku – Battelekuan hasteko ikastaldia Ciboure, 24 novembre 2021, Ciboure. Euskararen Urtaroa : Initiation au batteleku – Battelekuan hasteko ikastaldia Ciboure

2021-11-24 – 2021-11-24

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Exceptionnellement, l’association Ur Ikara propose de ressortir un de ses bateaux pour une initiation au batteleku en euskara au mois de novembre ! Vous avez pu observer cette petite embarcation, caractéristique des constructions navales du Pays basque, naviguer le long de nos côtes ! L’association prépare actuellement ses prochains événements : le retour du Trophée Teink et le championnat de batteleku !

Ohi ez bezala, azaroan, Ur Ikara elkarteak bere ontzietako bat aterako du, battelekuan hasteko ikastaro bat emateko, euskaraz! Euskal Herriko ontzioletako ikur den ontzi ttipi berezia gure kostaldeetan ibiltzen ikusia dukezu! Elkartea hurrengo ekitaldiak prestatzenari da: Teink trofeoa eta batteleku txapelketa ! Exceptionnellement, l’association Ur Ikara propose de ressortir un de ses bateaux pour une initiation au batteleku en euskara au mois de novembre ! Vous avez pu observer cette petite embarcation, caractéristique des constructions navales du Pays basque, naviguer le long de nos côtes ! L’association prépare actuellement ses prochains événements : le retour du Trophée Teink et le championnat de batteleku !

Ohi ez bezala, azaroan, Ur Ikara elkarteak bere ontzietako bat aterako du, battelekuan hasteko ikastaro bat emateko, euskaraz! Euskal Herriko ontzioletako ikur den ontzi ttipi berezia gure kostaldeetan ibiltzen ikusia dukezu! Elkartea hurrengo ekitaldiak prestatzenari da: Teink trofeoa eta batteleku txapelketa ! Exceptionnellement, l’association Ur Ikara propose de ressortir un de ses bateaux pour une initiation au batteleku en euskara au mois de novembre ! Vous avez pu observer cette petite embarcation, caractéristique des constructions navales du Pays basque, naviguer le long de nos côtes ! L’association prépare actuellement ses prochains événements : le retour du Trophée Teink et le championnat de batteleku !

Ohi ez bezala, azaroan, Ur Ikara elkarteak bere ontzietako bat aterako du, battelekuan hasteko ikastaro bat emateko, euskaraz! Euskal Herriko ontzioletako ikur den ontzi ttipi berezia gure kostaldeetan ibiltzen ikusia dukezu! Elkartea hurrengo ekitaldiak prestatzenari da: Teink trofeoa eta batteleku txapelketa ! Ciboure

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse Ville Ciboure lieuville Ciboure