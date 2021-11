Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Euskararen Urtaroa : Exposition “Cote basque, un littoral en mouvement” – “Euskal kostaldea, mugitzen den itsas hegia” erakusketa Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Euskararen Urtaroa : Exposition “Cote basque, un littoral en mouvement” – “Euskal kostaldea, mugitzen den itsas hegia” erakusketa Ciboure, 23 novembre 2021, Ciboure. Euskararen Urtaroa : Exposition “Cote basque, un littoral en mouvement” – “Euskal kostaldea, mugitzen den itsas hegia” erakusketa Salle du conseil municipal 14 Place Camille Jullian Ciboure

2021-11-23 – 2021-12-10 Salle du conseil municipal 14 Place Camille Jullian

Ciboure Pyrénées-Atlantiques La Communauté d’Agglomération Pays basque a créé l’exposition “Côte basque, un littoral en mouvement” pour permettre à tous de mieux comprendre l’évolution du littoral basque et de ses usages.

Plusieurs rendez-vous :

• Visite guidée le 24 novembre de 14h30 à 15h30 en français et de 15h30 à 16h30 en basque

• Visite terrain le 1er décembre de 14h à 16h30 en français

Euskal Hirigune Elkargoak “Euskal kostaldea, mugitzen den itsas hegia” erakusketa sortu du, euskal kostaldearen eta haren erabilpenen bilakaera denok hobe uler dezagun.

Hitzorduak:

• Bisita gidatua azaroaren 24an, 14:30etik 15:30era frantsesez eta 15:30etik 16:30era euskaraz

• Bisita lekuan bertan, abenduaren 1.ean, 14:00etatik 16:30era, frantsesez

Exposition en entrée libre. Animations sur inscription auprès du CP

Erakusketa eta sartzea urririk dira; animazioetan parte hartzeko, CPIEn izena eman La Communauté d’Agglomération Pays basque a créé l’exposition “Côte basque, un littoral en mouvement” pour permettre à tous de mieux comprendre l’évolution du littoral basque et de ses usages.

Plusieurs rendez-vous :

• Visite guidée le 24 novembre de 14h30 à 15h30 en français et de 15h30 à 16h30 en basque

• Visite terrain le 1er décembre de 14h à 16h30 en français

Euskal Hirigune Elkargoak “Euskal kostaldea, mugitzen den itsas hegia” erakusketa sortu du, euskal kostaldearen eta haren erabilpenen bilakaera denok hobe uler dezagun.

Hitzorduak:

• Bisita gidatua azaroaren 24an, 14:30etik 15:30era frantsesez eta 15:30etik 16:30era euskaraz

• Bisita lekuan bertan, abenduaren 1.ean, 14:00etatik 16:30era, frantsesez

Exposition en entrée libre. Animations sur inscription auprès du CP

Erakusketa eta sartzea urririk dira; animazioetan parte hartzeko, CPIEn izena eman +33 6 10 75 45 61 La Communauté d’Agglomération Pays basque a créé l’exposition “Côte basque, un littoral en mouvement” pour permettre à tous de mieux comprendre l’évolution du littoral basque et de ses usages.

Plusieurs rendez-vous :

• Visite guidée le 24 novembre de 14h30 à 15h30 en français et de 15h30 à 16h30 en basque

• Visite terrain le 1er décembre de 14h à 16h30 en français

Euskal Hirigune Elkargoak “Euskal kostaldea, mugitzen den itsas hegia” erakusketa sortu du, euskal kostaldearen eta haren erabilpenen bilakaera denok hobe uler dezagun.

Hitzorduak:

• Bisita gidatua azaroaren 24an, 14:30etik 15:30era frantsesez eta 15:30etik 16:30era euskaraz

• Bisita lekuan bertan, abenduaren 1.ean, 14:00etatik 16:30era, frantsesez

Exposition en entrée libre. Animations sur inscription auprès du CP

Erakusketa eta sartzea urririk dira; animazioetan parte hartzeko, CPIEn izena eman Salle du conseil municipal 14 Place Camille Jullian Ciboure

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse Salle du conseil municipal 14 Place Camille Jullian Ville Ciboure lieuville Salle du conseil municipal 14 Place Camille Jullian Ciboure