Euskararen urtaroa : Donibane Lohizuneko ohiko arrantzaren portuaren bisita Saint-Jean-de-Luz, 25 novembre 2021, Saint-Jean-de-Luz. Euskararen urtaroa : Donibane Lohizuneko ohiko arrantzaren portuaren bisita Office du tourisme 20 bd victor hugo Saint-Jean-de-Luz

2021-11-25 10:00:00 – 2021-11-25 Office du tourisme 20 bd victor hugo

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques XVII eta XVIII. mendeko etxeak eta Jondoni Joanes Batistaren sekretuak ezagutzeko parada.

Goizeko 10:00 etatik 11:30 ak arte

Neurri sanitarioak : maska + osasun baimena derrigorrezkoak

