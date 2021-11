Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220, Saint-Jean-Pied-de-Port Euskararen urtaroa : Donibane Garaziko Joko Pista Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: 64220

Euskararen urtaroa : Donibane Garaziko Joko Pista Saint-Jean-Pied-de-Port, 24 novembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port. Euskararen urtaroa : Donibane Garaziko Joko Pista Bureau d’Accueil Touristique 14 place de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port

2021-11-24 10:30:00 – 2021-11-24 Bureau d’Accueil Touristique 14 place de Gaulle

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Herri harresiduna kurrituko duzue Guilhem beilaria enigmoen bidez! Liburuxka eta plano batekin Donibane Garazi deskubrituko duzue. Argazki Makina edo telefono mugikor batekin zuzki zaiten, baliagarriak izanen dira !

