Euskararen Urtaroa : Conférence illustrée – Asisko Urmenetaren – mintzaldi ilustratua Ciboure, 30 novembre 2021, Ciboure.

Euskararen Urtaroa : Conférence illustrée – Asisko Urmenetaren – mintzaldi ilustratua Tour de Bordagain 10 Rue de la Tour Ciboure

2021-11-30 19:00:00 – 2021-11-30 Tour de Bordagain 10 Rue de la Tour

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Asisko Urmeneta a publié fin 2020 un essai graphique intitulé “Sugarren Mende” (Le siècle des flammes) aux éditions Herrima et Erroa. Épaulé par Helena Xurio Arburua et de nombreux chercheurs, l’auteur a mené un long travail de recherche et de collectage pour mettre en images le Pays Basque du XVIIe siècle, et la chasse aux sorcières qui a

été menée par l’Inquisition.

2020 hondarrean, Asisko Urmenetak “Sugarren Mende” saiakera grafikoa argitaratu zuen, Herrima eta Erroa argitaletxeekin. Helena Xurio Arburuaren eta ikerlari anitzen laguntzaz, Urmenetak ikerketa eta bilketa lan handia egin du, XVII. mendeko Euskal Herria eta sorginen kontrako inkisizioa iruditan kontatzeko. Mintzaldi ilustratu horren bitartez, uste komunak gainditzeko eta gertakari horiek garaiko testuinguru geografiko eta historikoan berriz kokatzeko parada ukanen dugu.

Erreserbartu behar da

Asisko Urmeneta a publié fin 2020 un essai graphique intitulé “Sugarren Mende” (Le siècle des flammes) aux éditions Herrima et Erroa. Épaulé par Helena Xurio Arburua et de nombreux chercheurs, l’auteur a mené un long travail de recherche et de collectage pour mettre en images le Pays Basque du XVIIe siècle, et la chasse aux sorcières qui a

été menée par l’Inquisition.

2020 hondarrean, Asisko Urmenetak “Sugarren Mende” saiakera grafikoa argitaratu zuen, Herrima eta Erroa argitaletxeekin. Helena Xurio Arburuaren eta ikerlari anitzen laguntzaz, Urmenetak ikerketa eta bilketa lan handia egin du, XVII. mendeko Euskal Herria eta sorginen kontrako inkisizioa iruditan kontatzeko. Mintzaldi ilustratu horren bitartez, uste komunak gainditzeko eta gertakari horiek garaiko testuinguru geografiko eta historikoan berriz kokatzeko parada ukanen dugu.

Erreserbartu behar da

Asisko Urmeneta a publié fin 2020 un essai graphique intitulé “Sugarren Mende” (Le siècle des flammes) aux éditions Herrima et Erroa. Épaulé par Helena Xurio Arburua et de nombreux chercheurs, l’auteur a mené un long travail de recherche et de collectage pour mettre en images le Pays Basque du XVIIe siècle, et la chasse aux sorcières qui a

été menée par l’Inquisition.

2020 hondarrean, Asisko Urmenetak “Sugarren Mende” saiakera grafikoa argitaratu zuen, Herrima eta Erroa argitaletxeekin. Helena Xurio Arburuaren eta ikerlari anitzen laguntzaz, Urmenetak ikerketa eta bilketa lan handia egin du, XVII. mendeko Euskal Herria eta sorginen kontrako inkisizioa iruditan kontatzeko. Mintzaldi ilustratu horren bitartez, uste komunak gainditzeko eta gertakari horiek garaiko testuinguru geografiko eta historikoan berriz kokatzeko parada ukanen dugu.

Erreserbartu behar da

Tour de Bordagain 10 Rue de la Tour Ciboure

dernière mise à jour : 2021-11-08 par