Euskal Trail, 26 mai 2022, .

Euskal Trail

2022-05-26 – 2022-05-26

De 9h à 21h : accueil des participants salle plaza Xoko à Baigorri et retrait des dossards (sur présentation d’une pièce d’identité). La présence de chaque équipier est obligatoire. n-15h30 : Ttiki Trail : 1,5 – 3 ou 6 km pour les enfants. n – A partir de 18h : Pasta party au mur à gauche (face à la cave d’Irouléguy) Euskal Trails 2022 : courses de montagne au choix par équipes de 2 coureurs, sur 2 jours (et 1 pour les enfants ttiki trail), à travers la vallée des Aldudes, d’Urepel à Baigorri, dans un cadre naturel et préservé. L’Ultra Trail : 133 km – Euskal Trail : 2 x 40 km- Trail Gourmand : 2 x 25 km – Iluna Trail : 27 km – Neska Trail : 8 km. Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) de Baigorri et la section 64 de l’Association France lyme tiendront un stand d’Information, Prévention, Sensibilisation aux maladies à tiques.

