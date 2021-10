Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Euskadi Cup Kids Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Euskadi Cup Kids Anglet, 30 octobre 2021, Anglet. Euskadi Cup Kids 2021-10-30 09:00:00 – 2021-10-31 19:30:00 Patinoire de La Barre 299 avenue de l’Adour

La belle patinoire d'Anglet, (unique en Europe) posée sur le sable au bord de l'océan, accueille les catégories U9, U11 et U13 pour un tournoi des plus fous, un tournoi à bout de souffle auquel les jeunes hockeyeurs seront fiers de participer !

