Eurydice, une expérience du noir Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 17 mars 2022, Le Moulon.

Eurydice, une expérience du noir

du jeudi 17 mars au samedi 19 mars à Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay

L’Eurydice de Dmitri Kourliandski et Nastya Rodionova revisite librement le mythe ancien d’Eurydice pour créer une expérience sonore puissamment suggestive et intemporelle que le spectacle conçu par Antoine Gindt complète en plongeant le spectateur dans monde à mi-chemin entre le noir des enfers et la lumière des vivants. La soprano Anne-Emmanuelle Davy à qui revient le soliloque d’Eurydice porte cette déchirante traversée des enfers. Incarné par Dominique Mercy (danseur emblématique de la compagnie Pina Bausch et créateur du rôle d’Orphée dans sa mythique chorégraphie d’Orphée et Eurydice), Orphée apparaît dans un décor où les présences des deux amants, autant que celle des éléments, se mettent à vivre mystérieusement. Musique : Dmitri Kourliandski Poème : Nastya Rodionova Mise en scène : Antoine Gindt AvecDominique Mercy (Orphée) Anne-Emmanuelle Davy (Eurydice) Bianca Chillemi (Piano)

5€-20€

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon Essonne



