Eurydice LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Eurydice LE GUICHET MONTPARNASSE, 30 avril 2023, PARIS. Eurydice LE GUICHET MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 16:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. De Jean Anouilh Orphée et Eurydice sont jeunes, beaux. Ils sont amoureux. Mais lorsque le destin les rattrape, le mythe devient tragédie. Orphée et Eurydice, deux artistes ambulants, se rencontrent sur un quai de gare : c’est le coup de foudre. Ils décident d’échapper ensemble à l’avenir médiocre qui leur est promis, mais, en chemin, une étrange rencontre leur rappelle qu’on ne se joue pas si facilement du destin. Jean Anouilh réécrit ce mythe des origines, en lui insufflant une puissance poétique aux accents grotesques et cruels. Mise en scène : Emmanuel Gaury Avec : Bérénice Boccara / Gaspard Cuillé / Benjamin Romieux / Corinne Zarzavatdjian / Patrick Bethbeder / Maxime Bentegeat / Thierry Föhrer ou Jérôme Godgrand Musique : Mathieu Rannou Lumière : Dan Imbert Costumes : Guenièvre Lafarge Eurydice Votre billet est ici LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS 15, RUE DU MAINE Paris De Jean Anouilh Orphée et Eurydice sont jeunes, beaux. Ils sont amoureux. Mais lorsque le destin les rattrape, le mythe devient tragédie. Orphée et Eurydice, deux artistes ambulants, se rencontrent sur un quai de gare : c’est le coup de foudre. Ils décident d’échapper ensemble à l’avenir médiocre qui leur est promis, mais, en chemin, une étrange rencontre leur rappelle qu’on ne se joue pas si facilement du destin. Jean Anouilh réécrit ce mythe des origines, en lui insufflant une puissance poétique aux accents grotesques et cruels. Mise en scène : Emmanuel Gaury Avec : Bérénice Boccara / Gaspard Cuillé / Benjamin Romieux / Corinne Zarzavatdjian / Patrick Bethbeder / Maxime Bentegeat / Thierry Föhrer ou Jérôme Godgrand Musique : Mathieu Rannou Lumière : Dan Imbert Costumes : Guenièvre Lafarge .24.2 EUR24.2. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE GUICHET MONTPARNASSE Adresse 15, RUE DU MAINE Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS

LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Eurydice LE GUICHET MONTPARNASSE 2023-04-30 was last modified: by Eurydice LE GUICHET MONTPARNASSE LE GUICHET MONTPARNASSE 30 avril 2023 LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS

PARIS Paris