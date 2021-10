Albi Grand Théâtre des Cordeliers Albi, Tarn EURYDICE Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

EURYDICE Grand Théâtre des Cordeliers, 4 décembre 2021, Albi. EURYDICE

Grand Théâtre des Cordeliers, le samedi 4 décembre à 18:55

Le jour de son mariage avec Orphée, Eurydice est approchée par un homme qui lui dit recevoir des lettres de son père depuis l’au-delà. Elle le suit pour récupérer cette correspondance, mais subit par malheur une chute mortelle en tentant d’échapper aux avances de l’inconnu. Tandis qu’Eurydice rejoint son père dans le royaume des morts, Hadès, le seigneur des lieux, succombe à son charme et Orphée essaie de s’adresser à elle depuis le monde des vivants. On ne compte plus les œuvres inspirées du célèbre mythe d’Orphée, mais rares sont celles qui ont pris le point de vue de sa malheureuse épouse Eurydice ! Sur un livret de la dramaturge Sarah Ruhl adapté de sa pièce éponyme, le jeune compositeur américain Matthew Aucouin s’est attelé à faire entrer au répertoire lyrique cette captivante approche du récit des deux amants infortunés. Yannick Nézet-Séguin dirigera la soprano Erin Morley, accompagnée sur scène du baryton Joshua Hopkins et du contre-ténor Jakub Józef Orliński. Opéra en trois actes présenté en anglais sous-titré en français.

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif B Normal 25 € | Réduit 20 € | Moins de 12 ans

Opéra au cinéma Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T18:55:00 2021-12-04T20:55:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Grand Théâtre des Cordeliers Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Grand Théâtre des Cordeliers Albi