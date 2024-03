Eurydice, de Jean Anouilh au Lucernaire Théâtre Le Lucernaire Paris, mercredi 13 mars 2024.

Du mercredi 13 mars 2024 au dimanche 05 mai 2024 :

dimanche

de 15h00 à 16h10

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 18h30 à 19h40

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. payant

Une histoire d’amour, de mort et de destin. Avec des gens qui prennent le train et d’autres qui passent dessous.

LE REGARD QUI TUE

Orphée et Eurydice, deux artistes ambulants, se rencontrent sur un quai de gare : c’est le coup de foudre ! Ensemble, ils fuient l’avenir médiocre qui leur est promis. Mais Eurydice est rattrapée par son destin et meurt tragiquement dans un accident. Alors que tout semble perdu, un étrange Monsieur Henri invite Orphée à rejoindre son amour aux portes de la mort… Avec son habituelle ironie poétique, Anouilh propose une lecture moderne et audacieuse du mythe d’Orphée.

Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 15 mars 2024 à l’issue de la représentation.

« Quel sens du théâtre à chaque instant ! » – L’Obs

« Les comédiens éblouissent. » – Le Figaro Magazine

« Une mise en scène au cordeau. » – Télérama

« On ne s’ennuie pas une seconde. » – Le Canard enchaîné

Théâtre Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006

@Studio Vanssay