Portes Ouvertes des Ateliers d’Art de Eurre Village les 1er et 2 avril 2023 Eurre village, 1 avril 2023, Eurre.

Portes Ouvertes des Ateliers d’Art de Eurre Village les 1er et 2 avril 2023 1 et 2 avril Eurre village

Un parcours à pied ou en voiture est proposé et fléché à travers Eurre Village et aussi sur l’Ecosite de Eurre pour la visite et la découverte au total de 8 ateliers et 21 artisans d’art au total.

Une exposition collective située dans la salle Drôme du Campus sur l’Ecosite regroupe l’ensemble des créations des artisans présents à Eurre. Elle vous donnera une vue d’ensemble des métiers présents durant ce week-end des JEMA et vous guidera vers les ateliers .

Vous partez donc à la découverte des métiers de céramiste, ébéniste, tapissier d’ampeublement, designer, scénographe, éditrice et auteur, peintre en lettre, sculpteur sur bois, verrier à la flamme, artisan bijoutier, vitrailliste, fabricant de luminaires, dessin textile, luthier, scénographe, potier, restaurateur et créateur de meubles et les métiers du travail du métal et du bronze.

Dans le village de Eurre :

Au 1849 montée du village : MARTINE CRÉATION (fabricant de luminaires), Aline PAPA (poterie, raku), KNETTCREA (artisan bijoutier) et CHRISTINE CARRÉ (vitrailliste)

Au 2225 montée du village : ANNICK LEROY (sculpteur), Benoit SOUVERBIE, Dominique TAVERNIER (sculpture) et PATRICE POUTOUT (sculpteur sur bois)

Au 37 chemin de Mangache : Nathalie DESREUMAUX (tapissier d’ameublement et créateur de mobilier), MON MEUBLE A MOI (ébéniste), FRANCK MAUVE (luthier), Jill STRONG (peintre en décor), VALERIE POMMARET (ennoblisseur textile), ATELIER BLEU MARLINE (peintre en mobilier), INES OU PAUL (suspensions pour chambres d’enfants).

C’est avec plaisir que nous vous ouvrons nos portes samedi 1er et dimanche 2 avril dès 10h00 du matin et jusqu’à 19h00, pour avoir l’occasion d’échanger avec vous et vous montrer nos savoir-faire à travers des démonstration

Retrouvez également sur l’Ecosite Promenade des Arts PARKING DES ALISIERS :

. Céramiste scuplteur et art de la table, Malifance

. Designer Céramiste, Dany Gilles

. Maroquinerie, Creanoy

. Scénographie, Yves Rougé

. Edition livres d’artistes, Isabelle Micaleff

. Verrière à la flamme Demoiselle Jane_

Eurre village Eurre Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://jema-eurre.jimdofree.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

eurre tapissier

Association Art d’Eurre