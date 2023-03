PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ART DE EURRE ECOSITE 1er et 2 avril 2023 Eurre ecosite Eurre Catégories d’Évènement: Drôme

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ART DE EURRE ECOSITE 1er et 2 avril 2023 Eurre ecosite, 1 avril 2023, Eurre. PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ART DE EURRE ECOSITE 1er et 2 avril 2023 1 et 2 avril Eurre ecosite A l’occasion des Jema 2023, Les artisans d’art de Eurre Ecosite et Eurre village, vous présentent de multiples savoir-faire.

Un parcours fléché, en voiture ou à pieds, vous est proposé à travers Eurre, son village, son ecosite pour la visite de l’ensemble des ateliers Eurrois.

Une exposition collective située à la salle du campus Ecosite, place Michel Paulus 26400 Eurre, regroupe un apperçu des nombreux savoir-faire, afin de vous donner une vue d’ensemble des métiers présents durant ce week-end.

Sur l’Ecosite Promenade des Arts PARKING DES ALISIERS :

. Céramiste scuplteur et art de la table, Malifance

. Designer Céramiste, Dany Gilles

. Maroquinerie, Creanoy

. Scénographie, Yves Rougé

. Edition livres d’artistes, Isabelle Micaleff

.Verrière à la flamme Demoiselle Jane_ Du côté village :

. 1849 monté du village :

– Fabricant de luminaires, Martine Création

– Poterie raku, Aline Papa

– Artisan bijoutier, Knettcrea

– Couture mode et accessoire, Atelier 164

. 2225 montée du village :

– Sculpteur, Annick Leroy

– Dessin , Benoit Souverbie

– Céramiste, Chantal Ferroussier

– Dessin et sculpture, Dominique Tavernier

. 37 chemin de Mangache

– Tapissier d’ameublement et création mobilier, Nathalie Desreumaux

– Ebeniste, Mon Meuble à Moi

Eurre ecosite promenade des arts 26400 eurre

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Tapissier/Sculpteur/Dessin/Céramiste/Sculpture/Création meuble béton/ peintre en lettre/ebéniste/couture/ mode/edition livre dart/verrièere à la flamme/céramiste art de la table/céramiste designer/maroquinier/scénogrphie/poterie raku/couture/ malifance

