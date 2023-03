OUVERTURE ATELIER NZIRU MALIFANCE CERAMISTE Eurre ecosite, 1 avril 2023, Eurre.

Malifance site ici ouvre les portes son atelier site ici à l’occasion des portes ouvertes les 1 et 2 avril 2023.

Elle vous racontera son parcours, sa passion pour la terre, le grès, la faïence, la porcelaine…

A travers de nombreuses pièces utilitaires et decoratives, bijoux, elle vous expliquera les nombreuses techniques qu’elle utilise.

Depuis dix ans,elle travaille pour des chefs étoilés au guide michelin.

Originaire de la Sicile, Malifance passe ses étés d’enfant entre la méditerranée et l’océan atlantique en Vendée.

En utilisant des terres issues de carrières naturelles, alliant la porcelaine au grès, elle invente un contraste granuleux – lisse qui donne à ses créations une identité minérale singulière et innovante.

Malifance élabore de la vaisselle, des sculptures, des bijoux à la narration marine.

Sa Collection « beyond the sea » s’illustre de réalité et d’imaginaire.

Comme un retour inconscient à ses origines, elle travaille depuis de nombreuses années sur le thème de la Mer : Poissons volants ou marcheurs, coquillages, coquilles d’huîtres, assiettes feuilles ou coquilles polies, bols cailloux oursin, sirènes et autres fantaisies aquatiques.

Ses sculptures sont des pièces uniques, en grès, et porcelaine, résistantes au gel et aux normes utilitaires pour les pièces dédiées à l’art de la Table.

Malifance vous invite quelque part, au-delà de la mer.

Guarneri Malifance

Sculpteur céramiste

190 Allée des Erables

26400 EURRE

+ 0033 (0)6 80 53 49 96 – (0) 4 69 30 18 39

malifance@gmail.com

Eurre ecosite promenade des arts 26400 eurre Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

MALIFANCE