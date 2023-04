Présentation du Festival SILLON, édition 2023 Biovallée – Le Campus, 12 mai 2023, Eurre.

Venez rencontrer l’équipe de l’association Lamis autour de la 3e édition du Festival Sillon qui aura lieu à l’automne 2023..

2023-05-12 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-12 12:00:00. .

Biovallée – Le Campus Ecosite du Val de Drôme

Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet the team of the Lamis association around the 3rd edition of the Sillon Festival which will take place in the fall of 2023.

Venga a conocer al equipo de la asociación Lamis en torno a la 3ª edición del Festival Sillon, que tendrá lugar en otoño de 2023.

Treffen Sie das Team des Vereins Lamis rund um die dritte Ausgabe des Festivals Sillon, das im Herbst 2023 stattfinden wird.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Val de Drôme