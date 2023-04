Rencontres pédagogiques : Transition écologique (conférence gesticulée) Biovallée – Le Campus, 4 mai 2023, Eurre.

L’Intercommunalité vous propose d’aborder les enjeux environnementaux et climatiques actuels sous un angle inédit.

Une approche originale et des pistes positives pour réinventer l’avenir ! Animée par Gwennyn Tanguy..

2023-05-04 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-04

Biovallée – Le Campus Ecosite du Val de Drôme

Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Intercommunality proposes to approach the current environmental and climatic issues from a new angle.

An original approach and positive ways to reinvent the future! Animated by Gwennyn Tanguy.

El Consejo Intermunicipal le ofrece un enfoque original de los problemas medioambientales y climáticos actuales.

¡Un enfoque original y formas positivas de reinventar el futuro! Presentado por Gwennyn Tanguy.

Die Intercommunalité schlägt Ihnen vor, die aktuellen Umwelt- und Klimaherausforderungen aus einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten.

Ein origineller Ansatz und positive Ansätze, um die Zukunft neu zu erfinden! Moderiert von Gwennyn Tanguy.

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme du Val de Drôme