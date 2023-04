Cassos, 21 avril 2023, Eurre.

Le Cirque du Désastre arrive à la Gare à coulisses avec son chapiteau !

Deux soirées pour découvrir un cirque singulier et pluriel, moderne à l’ancienne, en musique live avec le spectacle Cassos. Durée 1h15.

2023-04-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-22 . .

Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Cirque du Désastre arrives at the Gare à coulisses with its big top!

Two evenings to discover a singular and plural circus, modern in the old way, with live music with the show Cassos. Duration 1h15

El Cirque du Désastre llega a la Gare à coulisses con su carpa

Dos veladas para descubrir un circo singular y plural, moderno y a la antigua usanza, con música en directo con el espectáculo Cassos. Duración 1h15

Der Cirque du Désastre kommt mit seinem Zelt in die Gare à coulisses!

Zwei Abende, um einen einzigartigen und pluralistischen Zirkus zu entdecken, modern auf altmodische Art und Weise, mit Live-Musik und der Aufführung Cassos. Dauer 1h15

