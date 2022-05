Eurovision 2022 – FanZone Alvan & Ahez – Awen Brew Pub Awen Brew Pub La Pointe Des Émigrés Catégories d’évènement: La Pointe Des Émigrés

Awen Brew Pub, le samedi 14 mai à 20:30

Cette année, le groupe Alvan & Ahez représente la France à l‘Eurovision. Leur chanson en breton a séduit au-delà des frontières avec un mélange de sonorités électro et de chant traditionnel. Nous vous proposons de suivre la finale du concours, en direct de Turin, au Awen Brew Pub. **Tous ensemble pour soutenir Alvan & Ahez !** **Un moment fort en perspective.** **Une victoire possible.**

Le groupe Alvan & Ahez représente la France à l'Eurovision. Leur chanson en breton a séduit au-delà des frontières. Venez suivre la finale en direct de Turin, au Awen Brew Pub.

