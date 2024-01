EuroVélo 6 ; de la Loire à la mer noire en famille MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, mardi 19 mars 2024.

EuroVélo 6 ; de la Loire à la mer noire en famille Conférence filmée Mardi 19 mars, 18h00 MJC de Saint-Chamond 6.5€ tarif normal / 5.5€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T18:00:00+01:00 – 2024-03-19T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T18:00:00+01:00 – 2024-03-19T21:00:00+01:00

Un film réalisé et présenté par Olivier BOURGUET (ALTAIR Conférences).

6000 km à vélo en famille avec deux filles de 6 et 8 ans, de la Loire à la mer Noire.

On l’appelle souvent, par raccourci, le Nantes-Budapest ! Ni course à la voile, ni voie de chemin de fer mythique, il s’agit ni plus ni moins de l’un des multiples surnoms de l’EuroVélo 6, qui, de Saint Nazaire à Constanţa sur la mer Noire, lie l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est sur 5000 Km à parcourir à bicyclette, à travers 10 pays: France, Suisse, Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie et Roumanie. Durant 5 mois, avec Luna et Marine, leurs deux petites filles de 6 et 8 ans, ils ont pédalé sur les bords de la Loire, du Rhin et du Danube. Un périple extraordinaire, une invitation au voyage.

Le conférencier Olivier BOURGUET, Aaoureux de la belle image, de la nature et de l’Homme.. Après un tour du monde en 2 CV et une expédition d’un an et demi en vélo en Afrique, il se spécialise dans la réalisation de films, la rédaction et l’illustration de beaux livres sur des destinations encore secrètes, injustement maltraitées par les médias.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 74 48 »}, {« type »: « email », « value »: « coord.culturelle@wanadoo.fr »}]

La Coordination Culturelle de Saint-Chamond