Eurosatory 2022, 13 juin 2022, Villepinte.

Eurosatory, salon international de Défense et de Sécurité terrestres et aéroterrestres ouvre ses portes tous les deux ans afin de réunir toute l’offre et la demande mondiale du secteur.

Les Alumni de l’IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace sont conviés le Vendredi 17 juin 2022.

Créé dans sa forme originale en 1967, Eurosatory n’a depuis cessé d’évoluer et a vu son nombre de participants considérablement augmenter, aussi bien du côté des visiteurs que de celui des exposants.

La qualité incontestable de ce salon n°1 mondial repose sur 4 fondamentaux :

International : Eurosatory réunit des exposants, des visiteurs et des journalistes du monde entier.

Business : Eurosatory met à la disposition des exposants, mais aussi des visiteurs, de nombreux services afin de leur permettre de développer leurs opportunités commerciales.

Vitrine technologique : Eurosatory présente en grandeur réelle un grand nombre de matériels et systèmes.

Centre de réflexion : Eurosatory favorise les échanges sur l’évolution de la Défense et de la Sécurité entre tous les acteurs du domaine. De nombreuses conférences sont organisées tout au long du salon.