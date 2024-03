EUROPOPCORN FESTIVAL – VENDREDI – 27 EME EUROPOPCORN FESTIVAL EUROPOPCORN FESTIVAL Mervans, vendredi 24 mai 2024.

La 27 ème édition de l’Europopcorn festival promet d’être rock’n’roll et festive.Nous accueillerons les légendaires Fatals Picard ainsi que Babylon Circus, pour un dernier tour de piste.Les groupes découverte ne seront pas en reste, ainsi Darcy, Maggy Bolle, La Pignata, Benaver, The Maniax et la Cie Cirko Senso auront la lourde tâche de passer avant (ou après) ces deux poids-lourds.Encore une édition pour que petits et grands puissent faire la fête !Camping gratuit / gratuit moins de 12 ans / Buffet et Buvette / Buffet végétarien / Marché artisanal

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 19:00

Réservez votre billet ici

EUROPOPCORN FESTIVAL . 71310 Mervans 71