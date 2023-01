Europom 2023 La Rochelle La Rochelle La Rochelle Tourisme La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Charente-Maritime La Rochelle Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Un grand rassemblement Européen de la biodiversité, une présentation publique exceptionnelle de plus de 2000 variétés de différentes espèces fruitières.

A l’occasion des 45 ans de l’Association Les Croqueurs de Pommes. CROQUEURS DE POMMES AUNIS SAINTONGE 17 Espace Encan Espace Encan – Quai Louis Prunier La Rochelle

