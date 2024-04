EUROPL2024 2nd International Congress And Expo On Optics, Photonics And Lasers Rue Costes et Bellonte Nice, jeudi 13 juin 2024.

L’objectif d’EUROPL2024 est de devenir le forum le plus prestigieux pour l’échange de nouvelles idées, technologies et découvertes dans un large éventail d’échelles allant de la recherche fondamentale aux applications.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13

fin : 2024-06-15

Rue Costes et Bellonte Crowne Plaza Nice Grand Arénas

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement EUROPL2024 2nd International Congress And Expo On Optics, Photonics And Lasers Nice a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur