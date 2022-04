Europétanque des Alpes-Maritimes Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Europétanque des Alpes-Maritimes Nice, 23 juillet 2022, Nice. Europétanque des Alpes-Maritimes Boulodromes Henri Bernard et Gé Gallarato 183 route de Grenoble Nice

2022-07-23 – 2022-07-24 Boulodromes Henri Bernard et Gé Gallarato 183 route de Grenoble

Nice Alpes-Maritimes Considéré comme un des trois événements majeurs de la pétanque en France, avec La Marseillaise, l’Europétanque des Alpes-Maritimes est un rendez-vous incontournable. contact@europetanque-cd06.fr +33 4 93 81 29 05 http://www.europetanque-departement06.fr/ Boulodromes Henri Bernard et Gé Gallarato 183 route de Grenoble Nice

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Boulodromes Henri Bernard et Gé Gallarato 183 route de Grenoble Ville Nice lieuville Boulodromes Henri Bernard et Gé Gallarato 183 route de Grenoble Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Europétanque des Alpes-Maritimes Nice 2022-07-23 was last modified: by Europétanque des Alpes-Maritimes Nice Nice 23 juillet 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes