———————————- Le programme BIENVENÜE, coordonné par la Région Bretagne, vise au recrutement de 75 jeunes chercheurs internationaux de haut-niveau dans les laboratoires bretons en trois appels à projet en 2021, 2022 et 2023. Il est co- financé par l’Union Européenne au titre des Actions Marie Sklodowska-Curie – COFUND et basé sur un partenariat fort de huit institutions de recherche reconnues à l’international. Il vise à consolider l’excellence de la recherche bretonne, le développement territorial de la Région et l’innovation intersectorielle, tout comme à maximiser l’impact de la Stratégie bretonne de Spécialisation Intelligente (S3). [Plus d’informations](https://msca-bievenue.bretagne.bzh)

Événement réservé aux postdoctorant·e·s de Bretagne

Première édition d'ERRIE, journées de formation et de rencontre organisées dans le cadre du programme européen BIENVENÜE, coordonné par la Région Bretagne.

2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T17:30:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T12:30:00

