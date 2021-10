European Outdoor Film Tour 2021 – Genève Auditorium Arditi, 4 décembre 2021, Genève.

European Outdoor Film Tour 2021 – Genève

Auditorium Arditi, le samedi 4 décembre à 18:00

Le signal de départ a été donné ! Dès maintenant, l’European Outdoor Film Tour 2021 effectue une grande tournée dans 20 pays. Plusieurs centaines d’événements sont au programme. Nos protagonistes s’aventurent dans des jungles sauvages, des toundras glacées, des abysses profonds et jusqu’au bout de leurs propres limites. La grimpeuse professionnelle iranienne Nasim Eshqi suit son irrépressible envie de liberté et trouve en montagne l’égalité qui lui fait défaut dans la société. Eliott Schonfeld (Le Minimaliste) entreprend un voyage passionnant dans le passé, grâce à un itinéraire vieux de 70 ans en pleine Amazonie. L’athlète d’endurance Jonas Deichmann ose relever un défi presque inconcevable : un triathlon autour du monde. Avec la vingtième (!) programmation de l’E.O.F.T., nous vous montrons ce qui nous a tous tant manqué : des aventures uniques autour du monde et des histoires inspirantes sur grand écran ! Voici la bande annonce de l’E.O.F.T. 2021 : [https://www.youtube.com/watch?v=gi1Iz_MrfIQ](https://www.youtube.com/watch?v=gi1Iz_MrfIQ) LE PROGRAMME DE L’E.O.F.T. 2021 EN UN CLIN D’OEIL : La sélection de cette année comprend sept films d’une durée totale de 120 minutes. En incluant la présentation autour et la modération, un événement dure entre 2,5 et 3 heures. I AM NORTH Nous accompagnons Caro North dans les hauteurs glacées des montagnes suisses. MILES AHEAD Jonas Deichmann ose le quasi impossible : un triathlon autour du monde. AMAZONIE 50 jours en solitaire en Amazonie avec l’aventurier Eliott Schonfeld. SPELLBOUND En Nouvelle-Zélande, le vol en wingsuit devient de la poésie pure. OUT OF FRAME Le photographe outdoor Mathis Dumas montre sa polyvalence. CLIMBING IRAN La passion de Nasim Eshqi pour l’escalade ne connaît pas de frontières. PLAYING GRAVITY Snowboard et drone nous invitent à une danse dingue dans la poudreuse. TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES FILMS ET LES DATES SUR WWW.EOFT.EU

Les billets sont disponibles à partir de 24,- CHF en prévente locale et en ligne sur www.outdoor-ticket.net.

La sélection de cette année comprend sept films d’une durée totale de 120 minutes. En incluant la présentation autour et la modération, un événement dure entre 2,5 et 3 heures.

Auditorium Arditi Avenue du Mail 1 1205 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T18:00:00 2021-12-04T22:00:00