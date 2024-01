European Lab x The Circle La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 14 mars 2024.

European Lab x The Circle Avec une série de talks, workshops et dj-sets, European Lab et The Circle s’installent à la Gaîté Lyrique pour réfléchir aux défis actuels de la collaboration journalistique à l’échelle européenne. Jeudi 14 mars, 10h00 La Gaîté Lyrique Gratuit sur inscription

Début : 2024-03-14T10:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:30:00+01:00

European Lab s’associe à The Circle pour une journée dédiée aux professionnel·les des médias, journalistes et créatif·ves européen·nes le 14 mars prochain à la Gaîté Lyrique. À travers des talks, sessions de networking, workshops et dj-sets, les participant·es seront invité·es à explorer les défis de la collaboration journalistique à l’échelle européenne. En adressant des enjeux qui vont des défis du reportage transfrontalier à la nécessité de créer des communautés dans le paysage médiatique, en passant par l’éthique d’un journalisme responsable et le rôle de la technologie dans le façonnement de la démocratie, cette journée entend imaginer des futurs possibles pour un secteur des médias en Europe plus inclusif et collaboratif.

European Lab

Fondée en 2011 à Lyon, la plateforme European Lab repère et connecte artistes, activistes, penseur·euses, journalistes, convaincu·e·s que la culture et les médias ont un potentiel de transformation de nos sociétés en crise. En 12 ans d’existence, de Séoul à Delphes, Bruxelles ou Madrid et bien sûr Lyon et Paris, avec près de 30 forums, European Lab a réuni près de 1800 intervenant·e·s et des publics nombreux, désireux de proposer des nouveaux récits, de décrypter les enjeux actuels mais également d’imaginer des futurs possibles et désirables.

À travers des conférences, des débats, des workshops, des projections mais aussi la présentation de projets inspirants, novateurs et hybrides, l’amition d’European Lab est de décrypter les grandes mutations politiques, économiques, sociales et urbaines que connait notre époque, en invitant une nouvelle génération de penseurs, de penseuses et de citoyens et de citoyennes à prendre part au débat.

The Circle

The Circle un projet de coopération qui vise à défendre une nouvelle approche d’un journalisme s’émancipant des frontières et reposant sur la collaboration. Il réunit quatre partenaires européens —Are We Europe (NL), Hostwriter (DE), Arty Farty (FR), and n-ost (DE)— qui s’associent pour consolider des communautés émergentes de créateurs et créatrices de contenus dans 8 villes européennes et créer des collaborations transfrontalières.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/european-lab-x-the-circle »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

