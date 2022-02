European Job Days 2022 (en ligne) en ligne Catégorie d’évènement: Dordogne

Vous souhaitez travailler à l’étranger ? Du **27 janvier au 16 mars 2022**, le réseau [EURES](https://ec.europa.eu/eures/public/index_fr) (EURopean Employment Services) organise les **European Job Days**, une série d’événements **en ligne** pour les demandeurs d’emploi souhaitant trouver un job en Europe ! Mise en relation avec des employeurs, conseils pratiques pour vivre et travailler à l’étranger…Voici le programme ! **27 janvier 2022** | Espagne et Belgique : [Job search for science & tech professionals](https://www.europeanjobdays.eu/en/events/job-search-science-tech-professionals-spain-and-belgium) **16 février 2022** | Finlande : [Finland works](https://www.europeanjobdays.eu/en/events/finland-works-1) **23 février 2022** | Lituanie : [Lithuanian days](https://www.europeanjobdays.eu/en/events/lithuanian-day) **24 février 2022** | Pays nordiques (Suède, Danemark, Norvège et Finlande) : [Crossing nordic borders](https://www.europeanjobdays.eu/en/events/crossing-nordic-borders) **03 mars 2022** | Finlande : [Finland works – West coast Finland](https://www.europeanjobdays.eu/en/events/finland-works-west-coast-finland) **16 mars 2022** | Suède : [Chefs for Sweden](https://www.europeanjobdays.eu/en/Chefs_for_Sweden_2022) Vous êtes intéressé.e ? N’hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur les liens ci-dessus.

