European Congress of Arachnology (34th ECA) Amphi, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes, vendredi 30 août 2024.

It is our great pleasure to invit all of you in Rennes (Brittany, France) for the next European Congress of Arachnology (34th ECA), to be held from the 26th to the 30th of August 2024 26 – 30 août 1

https://eca2024.sciencesconf.org/

Du 2024-08-26 09:00 au 2024-08-30 18:00.

Chair : Julien Pétillon (Université de Rennes, ECOBIO)

Organizing Committee: Valérie Briand, Valentin Cabon, Axel Hacala, Ghassen Kmira, Mariette Nivard, Isabelle Picouays, Aurélien Ridel, Gabriele Uhl, Nathan Viel (plus on-site helpers).

Scientific Board: Miquel Arnedo, Samuel Danflous, Efrat Gavish-Regev, Sarah Goodacre, Vlad Ivanov, Elena Piano, Christine Rollard.

Amphi, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc, 35069 Rennes CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine