Tremblay-en-France L'Odéon Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France EUROPEAN BLUES ALL STARS + THE SHAGGY DOGS L’Odéon Tremblay-en-France Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Tremblay-en-France

EUROPEAN BLUES ALL STARS + THE SHAGGY DOGS L’Odéon, 22 janvier 2022, Tremblay-en-France. EUROPEAN BLUES ALL STARS + THE SHAGGY DOGS

L’Odéon, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

EUROPEAN BLUES ALL STARS L’European Blues All-Stars c’est l’histoire de musiciens passionnés, habitués à accompagner des icônes du Blues Américain. Aux grès des rencontres et des « Jam » sur les plus gros festivals européens, ils se promettent un jour de monter une formation pour prolonger le plaisir de ces sessions impromptues, la crise actuelle qui interdit aux artistes Américains de traverser l’Atlantique, leurs donnent l’opportunité de se lancer dans cette aventure unique. Conjuguant les talents de Lucas GIORDANNO (Italie), Victor PUERTAS (Espagne) et Mr TCHANG (France) cette formation offre un véritable voyage au cœur des clubs du West SIDE de Chicago ou les artistes croisent le fer lors de joutes fraternelles pour le plus grand bonheur du public. THE SHAGGY DOGS 1999, marque le début d’une grande aventure qui porte le flambeau d’un Rock’n Roll sincère et énergique. Depuis, nos chiens hirsutes distillent une cuvée rhythm’n’ blues-soul-rockabilly issue du même tonneau que leurs héros. Sept albums plus tard, des tournées partout en France et à l’étranger la meute est plus mordante que jamais.

Tarifs 16€/12€

L’European Blues All-Stars c’est l’histoire de musiciens passionnés, habitués à accompagner des icônes du Blues Américain L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France Autres Lieu L'Odéon Adresse Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Ville Tremblay-en-France lieuville L'Odéon Tremblay-en-France