Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery 14880, Colleville-Montgomery Europe Tour Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: 14880

Colleville-Montgomery

Europe Tour Colleville-Montgomery, 21 novembre 2021, Colleville-Montgomery. Europe Tour Colleville-Montgomery

2021-11-21 16:30:00 16:30:00 – 2021-11-21

Colleville-Montgomery 14880 Colleville-Montgomery Jean-Baptiste Leroy, danseur chorégraphe, et Manuel Lucas, pianiste compositeur, proposent ce voyage qui traverse toutes les frontières de l’Europe.

Autour d’un piano, l’un est assis au clavier et l’autre en mouvement, les 2 artistes dressent 28 tableaux construits sur l’imaginaire de chaque pays.

A partir de 12ans.

Source : Ville de Colleville-Montgomery Jean-Baptiste Leroy, danseur chorégraphe, et Manuel Lucas, pianiste compositeur, proposent ce voyage qui traverse toutes les frontières de l’Europe. Autour d’un piano, l’un est assis au clavier et l’autre en mouvement, les 2… musiqueenecrin@gmail.com +33 2 31 91 12 61 https://www.colleville-montgomery.fr/ Jean-Baptiste Leroy, danseur chorégraphe, et Manuel Lucas, pianiste compositeur, proposent ce voyage qui traverse toutes les frontières de l’Europe.

Autour d’un piano, l’un est assis au clavier et l’autre en mouvement, les 2 artistes dressent 28 tableaux construits sur l’imaginaire de chaque pays.

A partir de 12ans.

Source : Ville de Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 14880, Colleville-Montgomery Autres Lieu Colleville-Montgomery Adresse Ville Colleville-Montgomery lieuville Colleville-Montgomery