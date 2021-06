Europe in C: Soirée film + concert avec PIANOANDCO Le Méliès, 26 juin 2021-26 juin 2021, Port-de-Bouc.

Europe in C: Soirée film + concert avec PIANOANDCO

Le Méliès, le samedi 26 juin à 18:30

EUROPE IN C : UNE ÉPOPÉE AU CŒUR DES PORTS D’EUROPE D’APRÈS LE PROJET « EUROPE IN C » CONSTRUIT PAR PIANOANDCO AUTOUR DE LA PARTITION DE TERRY RILEY, « IN C » projection du film « EUROPE MON BEAU PAYS » en présence de la cinéaste ANNE ALIX concert unique de NATHALIE NEGRO et OLIVIER STALLA (PIANOANDCO) dans le cadre du festival GRANDS LARGES #11 FILM + CONCERT + ÉCHANGES + BUFFET C’est une soirée exceptionnelle que vous propose l’équipe du cinéma le Méliès de Port-de-Bouc : nous vous convions en effet, le SAMEDI 26 JUIN à partir de 18h30, à un formidable programme, mêlant projections et concert, en recevant la pianiste NATHALIE NEGRO, directrice de la structure PIANOANDCO, la cinéaste ANNE ALIX, ainsi que l’électroacousticien OLIVIER STALLA ! Leur présence unique au cinéma le Méliès est proposée dans le cadre du projet EUROPE IN C de PIANOANDCO : une dynamique qui a réuni les musiciennes et musiciens de six villes portuaires européennes (Athènes, Dunkerque, Marseille, Rostock, Trieste et Ostende), autour de l’œuvre incontournable de TERRY RILEY, IN C. C’est une prouesse humaine, musicale et technologique, qui nous offre un autre regard sur les participations intelligentes construites entre pays européens, et évidemment sur une nouvelle interprétation de l’œuvre de Terry Riley. La cinéaste Anne Alix a accompagné ce projet, en réalisant un film en sept épisodes, EUROPE MON BEAU PAYS, qui rendent compte de cette expérience unique, et interrogent, dans un subtil mélange de cinéma et de musique, les questions fondatrices de la démocratie européenne. Film qui vous sera présenté lors de cette soirée en présence de la cinéaste, en deux parties, dont l’une en plein air, dans la cour du cinéma ! Cette soirée sera également l’occasion d’un concert inédit de NATHALIE NEGRO et OLIVIER STALLA, également dans la cour du cinéma, inspiré pour l’occasion de l’environnement sonore des villes portuaires ! Sans oublier bien sûr notre buffet convivial qui vous permettra un échange privilégié avec nos invité.e.s. ATTENTION : LA JAUGE ÉTANT LIMITÉE À 100 PLACES, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE RÉSERVER VOS PLACES AU 04.42.06.29.77 ! Toute l’équipe du cinéma espère vous retrouver nombreuses et nombreux à l’occasion de cette soirée unique ! DÉROULÉ DE LA SOIRÉE : 18h30 : projection du film EUROPE MON BEAU PAYS (partie 1) Un film en sept épisodes d’Anne-Alix (FR, 2020, 2h) « Le film est conçu comme une série de sept épisodes qui peuvent se voir ensemble ou séparément et qui résonnent avec la partition de Riley (qui comprend, elle, 53 modules musicaux). Chaque épisode aborde un aspect du projet, qui est complexe et multidimensionnel, pour le rendre lisible : qui est Riley et quels sont les enjeux de la pièce musicale ? Comment le projet se construit entre partenaires européens ? Comment les jeunes s’en emparent et que découvrent-ils de l’Europe ? Comment faire Europe ensemble ? Une autre question que le film aborde, c’est comment chacun se déplace à l’intérieur du projet qui tente de mettre en place d’autres modes de relations, disons moins verticales (pas de chef d’orchestre dans la pièce musicale, ni parmi les partenaires). En d’autres termes, comment aborder cet espace de liberté, comment lâcher parfois ces certitudes, pour entrer dans un espace d’expérimentation, y compris dans les relations humaines. » (Anne Alix) 19h30 : buffet dans la cour du cinéma 20h30 : concert unique de Nathalie Negro et Olivier Stalla (PIANOANDCO) dans la cour du cinéma PIANOANDCO : Opérateur culturel, PIANOANDCO est une structure de production créée en 2003 par la pianiste Nathalie Négro. La création musicale contemporaine constitue l’axe artistique central structurant l’ensemble de ses activités. Outil de création revendiquant l’excellence artistique, PIANOANDCO est engagée dans un processus de valorisation du répertoire contemporain, tout en contribuant au renouvellement de l’expression artistique. Par ailleurs, PIANOANDCO est également fortement investie dans un processus de transmission, œuvrant à la sensibilisation des publics à la musique. NATHALIE NEGRO : Nathalie Négro, pianiste et directrice artistique, est née à Marseille, son répertoire s’étend du classique à la musique contemporaine jusqu’à l’improvisation. Programmée par des Scènes nationales en France, comme à l’étranger par des Festivals, elle se produit largement en Europe, sur le pourtour méditerranéen, jusqu’au Nigeria. En 2003, elle fonde PIANOANDCO, structure de production, pour donner à ses rencontres artistiques de véritables espaces d’expression. Pédagogue engagée, elle transmet la musique dans un acte citoyen, auprès de différents publics : milieu carcéral et psychiatrique, publics sensibles… Mixité des formes, pluridisciplinarité, transversalité et transmission, signent son œuvre dont l’axe de gravité reste le répertoire contemporain OLIVIER STALLA : Compositeur formé auprès d’Yvan Julien, Georges Bœuf et Emmanuel Nunes, Olivier Stalla est un musicien à large spectre. Il écrit pour le théâtre, pour des courts et longs métrages, crée des génériques pour la télévision. Compositeur de musiques écrites et électroacoustique, il a été chargé de cours à l’Université de Toulon, aux A.I.S (Ateliers de l’Image et du Son) et chargé de cours au CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants). 21h45 : projection du film en plein air dans la cour EUROPE MON BEAU PAYS (partie 2) Un film en sept épisodes d’Anne-Alix (FR, 2020, 2h) « Il était très intéressant de voir que certains musiciens, par exemple les italiens, qui, eux, venaient du jazz, étaient bien plus à l’aise avec le dispositif, par rapport à d’autres venant d’un enseignement plus classique. Ce qui me fait dire que cet exercice d’improvisation, de l’écoute de l’autre, de faire avec l’autre, est quelque chose qui s’apprend, dans la musique, mais aussi dans la vie. L’enjeu profond de la pièce de Riley est selon moi démocratique. Pour aider à la cohésion du groupe, le compositeur propose un tempo sur lequel tout le monde vient se caler et une partition à suivre qui se réinvente à chaque fois. La réussite d’Europe in C, je la vois quand cette question se réinvite concrètement à Marseille, lors des répétitions du concert final. Le tempo préconisé par Riley est un peu trop rapide pour le groupe. “Qu’est-ce qu’on fait ?” Les encadrants décident de le maintenir malgré tout. C’est alors qu’une étudiante allemande se lève et dit : “Mais nous qui jouons, vous ne nous avez pas demandé notre avis ?” Et la question est discutée et tranchée collectivement. » (Anne Alix) TARIFS : Tarifs habituels pour le film Buffet : 7€ Concert : 10€ Soirée complète : 20€ LA JAUGE ÉTANT LIMITÉE À 100 PLACES, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE RÉSERVER VOS PLACES AU 04.42.06.29.77 !

♫♫♫

Le Méliès 12 Rue Denis Papin, 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T18:30:00 2021-06-26T23:30:00