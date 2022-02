Europe contre Europe : Entre liberté, solidarité et puissance Hôtel Dupanloup – Centre international universitaire pour la recherche, 10 mars 2022, Orléans.

Europe contre Europe : Entre liberté, solidarité et puissance

Hôtel Dupanloup – Centre international universitaire pour la recherche, le jeudi 10 mars à 18:30

« Politique agricole, relance économique, vaccin contre le Covid-19, législation environnementale, etc. : l’Union européenne joue un rôle essentiel et controversé dans la vie de ses habitants depuis des décennies. Sur toutes ces questions, trois modèles s’affrontent : l’Europe du marché, l’Europe solidaire et l’Europe puissance. Dans cette conférence, Laurent Warlouzet présentera les résultats d’une enquête menée à partir d’archives inédites parue dans l’ouvrage « Europe contre Europe ». Il revisitera l’histoire du continent au prisme de la lutte homérique entre ces trois visions depuis 1945 : l’Europe du marché, souvent dénoncée pour ses dérives ultralibérales, surtout depuis la tragédie grecque du début des années 2010 ; l’Europe solidaire, celle des législations sociales et de la promotion de l’égalité hommes-femmes, qui a conduit la majorité des syndicats britanniques à appeler à voter contre le Brexit ; l’Europe puissance, enfin, évanescente sur le plan militaire, mais s’exprimant dans les projets de politique industrielle communautaire ou dans la lutte contre les GAFAM, et voulant s’imposer face à ses concurrents, États-Unis, Russie ou Chine. Cette nouvelle histoire de l’Europe, vivante, heurtée et mouvementée, nous montre que l’organisation de l’Union ne suit pas une logique mécanique et univoque. En exhumant des projets abandonnés mais sérieusement envisagés, elle propose aussi autant de futurs possibles dont les Européens pourraient se saisir. » Un évènement organisé dans le cadre de l’Axe « Monnaie et finance » de la MSH Val de Loire.

Pass sanitaire obligatoire

Conférence grand public, entrée libre et gratuite

Hôtel Dupanloup – Centre international universitaire pour la recherche rue Dupanloup, Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:30:00 2022-03-10T19:30:00