Europe – Comment réindustrialiser durablement ? Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale Paris, lundi 13 mai 2024.

Europe – Comment réindustrialiser durablement ? Venez vous informer de la réindustrialisation en Europe lors de cette rencontre le 13 mai 2024 à l’Hôtel de l’Industrie Lundi 13 mai, 18h00 Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-13T18:00:00+02:00 – 2024-05-13T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-13T18:00:00+02:00 – 2024-05-13T21:00:00+02:00

Alors que les élections européennes approchent à grands pas, la rencontre « Industrie et Europe : comment réindustrialiser en tenant des objectifs environnementaux ambitieux ? » émerge comme une plateforme cruciale pour débattre des défis et des opportunités qui se posent à l’intersection de l’industrie et de l’environnement. Dans un contexte où les enjeux environnementaux prennent une importance croissante dans l’agenda politique, il devient impératif de repenser nos modèles industriels pour les rendre plus durables. Cette rencontre vise ainsi à explorer les moyens par lesquels l’Europe peut revitaliser son secteur industriel tout en répondant aux exigences environnementales ambitieuses. En mobilisant des experts, des décideurs politiques et des acteurs industriels, cette rencontre proposée dans le cadre du cycle RENAISSANCE INDUSTRIELLE, cherche à catalyser des discussions constructives et à formuler des recommandations tangibles pour guider les politiques futures de l’Union européenne.

Au programme :

18h – Accueil Olivier Mousson – Président de la Société d’Encouragement

18h15 – Introduction de Michel Derdevet – Président, Confrontations Europe

18h30 – Entretien L’Union européenne, au service du développement industriel des États membres ?

Responsable politique

Anaïs Voy-Gillis – Directrice du programme Renaissance Industrielle

19h – Débat Comment concilier réindustrialisation, ambition climatique et libre concurrence ?

Pierre-Emmanuel Saint-Esprit – Directeur Économie Circulaire, Manutan

Damien Carème – Député Européen, EELV

Loïc Hénaff – Président Directeur Général, Hénaff

Magali Smets – Directrice Générale, France Chimie*

Fabrice Nicoud – Président, Métallurgie CFE-CGC

Modération par Anaïs Voy-Gillis

19h45 – Conclusion : Gabriel Giabicani, directeur adjoint de l’investissement à la Banque des territoires

20h – Cocktail

Rencontre en partenariat avec la Banque des Territoires, Quaero Capital, Confrontations Europe et la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 4 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris Paris 75006 Quartier de Saint-Germain-des-Prés Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-europe-comment-reindustrialiser-durablement-828612350847?aff=ebdssbdestsearch »}]

Europe Transformation