2022-05-01 – 2022-05-31

Gouarec Côtes d’Armor Fête de l’Europe Du dimanche 1er mai au mardi 31 mai, venez fêter l’Europe avec l’Association Intégration Kreiz Bbreizh.

“Europe à Table” : suivez le quizz culinaire, en extérieur, dans le bourg de Gouarec. Org. AIKB Fête de l’Europe Du dimanche 1er mai au mardi 31 mai, venez fêter l’Europe avec l’Association Intégration Kreiz Bbreizh.

"Europe à Table" : suivez le quizz culinaire, en extérieur, dans le bourg de Gouarec. Org. AIKB

