Prochain rendez-vous des mercredis après-midi avec Europ’Armor, la Pologne ?? pour découvrir, rencontrer, échanger… Animé par Anna Wroniewicz de l’association @assocawm Europ’Armor 9 place du Général de Gaulle 22000 saint-brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « mailto:europ.armor@cotesdarmor.fr »}] Prochains rendez-vous des AnimEUdi, Mercredi 16 novembre pour découvrir ou redécouvrir la Pologne.

Nous organisons des ateliers à thème pour découvrir, rencontrer, échanger, jouer sur différents thèmes lié à l’Europe.

Le thème de cette après-midi sera sur la Pologne ??.

Animé par Anna Wroniewicz de l’association @assocawm

Venez rencontrer les volontaires Européens (Corps Européen de Solidarité) d’Europ’Armor ✨

à Europ’Armor (9 place du Général de Gaulle 22000 Saint-Brieuc) au Département des Côtes d’Armor

le Mercredi 16 novembre à partir de 14h

Plus d’infos ? par mail (europ.armor@cotesdarmor.fr) et/ou par téléphone (02.96.62.63.98)

