EuropAnous La Rochelle, 4 mai 2022, La Rochelle.

EuropAnous

du mercredi 4 mai au mercredi 25 mai à La Rochelle

Pendant un mois, nous irons vers les gens pour parler de l’Europe. Notre objectif est de rencontrer des gens dans la rue et d’avoir des discussions sereines sur l’actualité de l’Union européenne et du continent européen. Afin d’adapter notre projet à tous, nous prévoyons différents événements, pour les enfants, les jeunes et les adultes, avec une soirée pour tous. PLus informations sur les evenement sur l’Instagram du CDIJ : [https://www.instagram.com/cdijlarochelle/](https://www.instagram.com/cdijlarochelle/)

Entrée libre

Pendant le mois de mai 2022, nous allons organiser plusieurs évènements liés à l’Europe et aux plus grands défis mondiaux.

La Rochelle Charente-Maritime



2022-05-04T09:30:00 2022-05-04T12:00:00;2022-05-09T19:00:00 2022-05-09T22:30:00;2022-05-11T18:00:00 2022-05-11T20:00:00;2022-05-12T14:30:00 2022-05-12T16:30:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:30:00;2022-05-25T18:00:00 2022-05-25T20:00:00