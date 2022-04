Europ’Amazones au Haras du Pin Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras Catégories d’évènement: Le Pin-au-Haras

Le Pin-au-Haras Orne Le Pin-au-Haras L’édition 2022 d’Europe Amazone se déroulera au Haras du Pin les 4 et 5 juin. Ce concours avait pris ses débuts au Lion-d’Angers de 2009 à 2014 avant de rejoindre le département de l’Orne.

Une cinquantaine de concurrentes sont attendues venant d’Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et France se mesureront dans différentes épreuves, dont celle d’élégance, très prisée. Placé sous la présidence de Christian Boutolleau ce concours d’équitation accueillera des juges internationaux.

Pour accompagner ces épreuves, quelques exposants présenteront des produits locaux ou de la sellerie spécialisée. Accès gratuit, restauration sur place et nombreuses animations. L’édition 2022 d’Europe Amazone se déroulera au Haras du Pin les 4 et 5 juin. Ce concours avait pris ses débuts au Lion-d’Angers de 2009 à 2014 avant de rejoindre le département de l’Orne.

Pour accompagner ces épreuves, quelques exposants présenteront des produits locaux ou de la sellerie spécialisée. Accès gratuit, restauration sur place et nombreuses animations.

