Europa Truck Trial Base de Loisirs de la Vallée Bleue Centre 4×4 et Tout Terrain Montalieu-Vercieu

2023-09-16 09:00:00 – 2023-09-17 18:00:00

Isere Montalieu-Vercieu EUR 15.5 17 Manche française de la Coupe d’Europe de Trial Camion et exposition de grandes marques de camions et de 4×4. Démonstrations et baptêmes de 4X4, quads, camions, etc. Animation Crawlers et la fameuse Montée Infernale pour clotûrer le week-end le dimanche. fttvb@free.fr +33 6 80 28 53 94 http://www.europatrucktrial.fr/ Centre 4×4 et Tout Terrain Base de Loisirs de la Vallée Bleue Montalieu-Vercieu

