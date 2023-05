Exposition Tambours Battantes ! – Festival Eurofonik Europa Nantes, 28 mars 2023, Nantes.

2023-03-28 Exposition du 9 au 30 mars 2023

Horaire : 14:00 19:30

Gratuit : oui Entrée libre Exposition du 9 au 30 mars 2023

« Tambours Battantes ! » c’est un regard de femmes artistes (vidéaste, graphiste, photographe, créatrice de podcasts) sur les femmes, pour parler de leurs métiers, leur travail, leurs engagements… « Des visages » et « des actrices » qui ont fait et font les musiques traditionnelles / du monde d’aujourd’hui. Ce sont ici 12 portraits de femmes, 12 rencontres, 12 regards sous l’oeil de Myriam Jégat, photographe, soulignés par un texte libre de présentation proposé par l’auteure ou le sujet. Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des monde d’Europe (9 au 19 mars 2023)

Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu