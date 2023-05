FourWinds – Festival Eurofonik Europa Nantes, 16 mars 2023, Nantes.

2023-03-16 Concert debout avec une jauge limitée, prévoyez d’arriver tôt afin de vous garantir une place en salle.

Horaire : 19:30

Gratuit : oui Entrée libre Concert debout avec une jauge limitée, prévoyez d’arriver tôt afin de vous garantir une place en salle.

EEYOU Session à saveur irlandaise. FourWinds représente l’équilibre parfait entre un certain héritage de la scène folk irlandaise, dans la lignée de Planxty ou The Bothy Band, et une interprétation moderne, énergique, misant sur la spontanéité et un lien immédiat avec le public. Auréolé de plusieurs prix prestigieux, ce quatuor habitué des plus grandes scènes sera à découvrir dans le contexte intimiste, en toute proximité, de Europa Nantes. En cette veille de Saint-Patrick, que les amoureux et amoureuses de musique irlandaise ne s’y trompent pas : l’occasion est rare ! Tom Delany : uilleann pipes, whistles, choeurs – Caroline Keane : concertina, whistles, choeurs – Alan Murray : bouzouki, guitare, chant – Alison Crossey : bodhrán, percussions, choeurs Dans le cadre des EEYOU Sessions, rendez-vous musical nantais coproduit par euradio et La Maison de l’Europe – Europa Nantes. Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des monde d’Europe (9 au 19 mars 2023)

Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu