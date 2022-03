EUROPA JAZZ Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Catégories d’évènement: Bessé-sur-Braye

Sarthe

EUROPA JAZZ Bessé-sur-Braye, 3 avril 2022, Bessé-sur-Braye. EUROPA JAZZ Salons du chateau de Courtanvaux Courtanvaux Bessé-sur-Braye

2022-04-03 – 2022-04-03 Salons du chateau de Courtanvaux Courtanvaux

Bessé-sur-Braye Sarthe 1ère partie par les élèves du 1er cycle de l’école de

musique intercommunale (saxophone, accordéon

et piano)

Plein tarif 15 € / Tarif réduit 8 €

Places limitées. Billetterie sur place ou

02.43.23.66.38. / billetterie@lemansjazz.com billetterie@lemansjazz.com +33 2 43 23 66 38 1ère partie par les élèves du 1er cycle de l’école de

musique intercommunale (saxophone, accordéon

et piano)

Plein tarif 15 € / Tarif réduit 8 €

Places limitées. Billetterie sur place ou

02.43.23.66.38. / billetterie@lemansjazz.com Salons du chateau de Courtanvaux Courtanvaux Bessé-sur-Braye

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bessé-sur-Braye, Sarthe Autres Lieu Bessé-sur-Braye Adresse Salons du chateau de Courtanvaux Courtanvaux Ville Bessé-sur-Braye lieuville Salons du chateau de Courtanvaux Courtanvaux Bessé-sur-Braye Departement Sarthe

Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besse-sur-braye/

EUROPA JAZZ Bessé-sur-Braye 2022-04-03 was last modified: by EUROPA JAZZ Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye 3 avril 2022 Bessé-sur-Braye sarthe

Bessé-sur-Braye Sarthe