Une heure pour comprendre l’Europe Europa Expérience Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Une heure pour comprendre l’Europe 14 décembre 2023 – 17 février 2024 Europa Expérience Sur inscription

Une heure pour comprendre l’Europe, c’est l’objectif des mini-conférences proposées par Europa Expérience-Paris et réalisées par Toute l’Europe où vous apprendrez que l’Europe, ce n’est pas si compliqué ! Pourquoi l’Union européenne a-t-elle été créée ? Quelles sont les institutions européennes ? Comment fonctionnent-elles ? Quel est le rôle des Etats membres ? Venez le découvrir ou approfondir vos premières connaissances et poser vos questions au cœur du cinéma 360° d’Europa Expérience.

Un rendez-vous régulier, ouvert à toutes et tous, avec une promesse : des réponses claires et sans jargon.

Les jeudis 18h30-19h30 – les samedis 15h-16h :

Jeudi 14/09 et samedi 23/09

Jeudi 12/10 et samedi 21/10

Jeudi 09/11 et samedi 18/11

Jeudi 14/12

Jeudi 11/01 et samedi 20/01

Jeudi 08/02 et samedi 17/02

Choisissez votre séance et réservez votre place !

Une séquence proposée par Toute l’Europe en partenariat avec le Parlement européen.

Des questions sur les mini-conférences ? Envoyez-nous un mail à communication@touteleurope.eu

Europa Expérience, 28 Place de la Madeleine, 75008 Paris

Europa Expérience 28 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://paris.booking.europarl.europa.eu/ »}] [{« link »: « mailto:communication@touteleurope.eu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T19:30:00+01:00

2024-02-17T15:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:00:00+01:00

Europe Q/R