Une heure pour comprendre l’Europe Europa Expérience Paris Catégorie d’Évènement: Paris Une heure pour comprendre l’Europe Europa Expérience Paris, 12 octobre 2023, Paris. Une heure pour comprendre l’Europe 12 et 21 octobre Europa Expérience Sur inscription Pourquoi l’Union européenne a-t-elle été créée ? Quelles sont les institutions européennes ? Comment fonctionnent-elles ? Quel est le rôle des États membres ? À travers des mini-conférences d’une heure, Toute l’Europe répond à toutes vos questions sur l’ , dans un cadre très européen : le cinéma à 360° de l’Europa Expérience Paris. 12/10/2023

18h30 Europa Expérience 28 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://paris.booking.europarl.europa.eu/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T19:30:00+02:00

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00 Europe UE Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Europa Expérience Adresse 28 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Ville Paris Lieu Ville Europa Expérience Paris latitude longitude 48.870694;2.325844

