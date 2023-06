Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

[CLUBCOMB2B] Learning Expedition 2 – Europe et Climat Europa Expérience Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris [CLUBCOMB2B] Learning Expedition 2 – Europe et Climat Europa Expérience Paris, 7 juillet 2023, Paris. [CLUBCOMB2B] Learning Expedition 2 – Europe et Climat Vendredi 7 juillet, 09h30 Europa Expérience Sur inscription Thème learning : Le rôle des communicants B2B face aux enjeux climatiques et à la stratégie climat de l’Europe. 9h30 – Accueil café 10h15 – 10h30 : Mot d’accueil dans l’espace européen de Europa Expérience. • Présentation du lieu et de sa philosophie. 10h30 – 11h00 : Présa du ClubComB2B, du CFPJ et de l’agenda de la journée. 11h00 – 12h30 : Press Club Brussels Europe • Une session par Sylvie de Boisfleury sur le pacte vert européen. • Une session par Laurent Brihay pour parler de son lieu, des évènements climat qui ont été organisés par sa structure et sa plateforme climate.brussels. 12h30 – 14h00 : Déjeuner networking place de la Madeleine au Foyer Solidaire. 14h00 – 16h00 : Expérience immersive avec un jeux de rôles « Soyez un député européen ». 16h00 – 17h00 : Visite de l’espace Europa Expérience Paris. https://visiting.europarl.europa.eu/fr/visitor-offer/other-locations/europa-experience/paris Europa Expérience 28 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-clubcomb2b-learning-expedition-2-europe-et-climat-634703604567?aff=ebdssbdestsearch »}] [{« link »: « https://visiting.europarl.europa.eu/fr/visitor-offer/other-locations/europa-experience/paris »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T09:30:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00

2023-07-07T09:30:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00 Europe climat Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Europa Expérience Adresse 28 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Ville Paris Lieu Ville Europa Expérience Paris

Europa Expérience Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[CLUBCOMB2B] Learning Expedition 2 – Europe et Climat Europa Expérience Paris 2023-07-07 was last modified: by [CLUBCOMB2B] Learning Expedition 2 – Europe et Climat Europa Expérience Paris Europa Expérience Paris 7 juillet 2023