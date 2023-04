Europa Experience Europa Expérience, 3 avril 2023, Paris.

Europa Experience 3 avril – 31 décembre Europa Expérience Entrée libre et gratuite

Embarquez dans une aventure européenne hors du commun grâce à l’espace interactif Europa Expérience.

Via un parcours multimédia, des installations immersives et un cinéma à 360 degrés, vous découvrirez comment l’Union européenne fonctionne et comment vous pouvez façonner son avenir.

Prenez place dans le cinéma pour un panorama de la politique et de l’histoire européennes ou glissez-vous dans la peau d’un député européen le temps d’un jeu de rôle ludique et instructif.

Entrée libre et gratuite. Contenus disponibles dans les 24 langues officielles de l’UE.

A découvrir !

Un espace multimédia de 1500m2, sur trois étages, avec :

un cinéma à 360° avec un film immersif sur l’Europe projeté en continu

de multiples stations multimédia et une salle en réalité augmentée pour découvrir l’Union européenne d’une manière inédite

un espace de jeu de rôle pour se glisser dans la peau d’un député européen pendant quelques heures (uniquement sur réservation)

Glissez-vous dans la peau d’un député européen !

Europa Expérience propose aux groupes de 16 personnes ou plus de participer à un jeu de rôle pour mieux comprendre comment les décisions sont prises au niveau de l’Union européenne. Pendant deux heures, les participants deviennent des députés européens appartenant à différents groupes politiques et examinent, négocient et adoptent (ou rejettent) des directives européennes.

à partir de 14 ans

pour des groupes de 16 à 32 personnes

tous les jours sauf les mardis de 10h à 12h et de 14h à 16h

Réservez votre visite !

Visites de groupes

1-12 personnes: entrée libre, sans réservation

+ 12 personnes: réservez votre visite

Si vous voulez visiter Europa Expérience avec un groupe de plus de 12 personnes, veuillez réserver votre visite à l’avance. Cela nous permet de mieux vous accueillir, de répondre à vos questions et de faciliter votre visite.

Horaires

Ouvert tous les jours sauf les mardis

10h00 – 18h00

Fermé le 24, 25, 26/12, 1/1, 1/5

Contact

paris@europa-experience.eu

+33 1 85 34 93 22

Plus d’informations sur le site web

Europa Expérience 28 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T10:00:00+02:00 – 2023-04-03T18:00:00+02:00

2023-12-31T10:00:00+01:00 – 2023-12-31T18:00:00+01:00

