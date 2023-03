Europa Expérience : une immersion ludique dans les rouages de l’Union européenne Europa Expérience, 13 mai 2023, .

Europa Expérience : une immersion ludique dans les rouages de l’Union européenne Samedi 13 mai, 10h00 Europa Expérience Entrée libre et gratuite.

Profitez de la Nuit européenne des musées pour visiter l’Europa Expérience, un lieu d’exposition immersif en plein cœur de Paris dédié à l’Union européenne.

Via un parcours multimédia, des installations interactives et un cinéma à 360 degrés, vous découvrirez comment l’Union européenne fonctionne et comment vous pouvez façonner son avenir.

Parcourez notre salle en réalité augmentée pour découvrir comment l’Union européenne améliore le quotidien de ses citoyens.

Interagissez avec nos installations et apprenez comment l’Union européenne adopte ses lois.

Prenez place dans le cinéma pour un panorama de la politique et de l’histoire européennes.

Tous les contenus sont disponibles dans les 24 langues officielles de l’UE.

Pendant la Nuit européenne des musées, vous pourrez également profiter d’une animation musicale et partager vos souhaits pour le futur de l’UE sur notre mur d’expression.

Europa Expérience 28 place de la Madeleine 75008 Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France http://www.paris.europa-experience.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Parlement européen