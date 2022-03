Europ�tanque des Alpes-Maritimes Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Europ�tanque des Alpes-Maritimes Nice, 23 juillet 2022, Nice. Europétanque des Alpes-Maritimes Boulodromes Henri Bernard et Gé Gallarato 183 route de Grenoble Nice

2022-07-23 – 2022-07-24 Boulodromes Henri Bernard et Gé Gallarato 183 route de Grenoble

Nice Alpes-Maritimes Considéré comme un des trois événements majeurs de la pétanque en France, avec La Marseillaise, l’Europétanque des Alpes-Maritimes est un rendez-vous incontournable. contact@europetanque-cd06.fr +33 4 93 81 29 05 http://www.europetanque-departement06.fr/ Boulodromes Henri Bernard et Gé Gallarato 183 route de Grenoble Nice

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Boulodromes Henri Bernard et G� Gallarato 183 route de Grenoble Ville Nice lieuville Boulodromes Henri Bernard et G� Gallarato 183 route de Grenoble Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Europ�tanque des Alpes-Maritimes Nice 2022-07-23 was last modified: by Europ�tanque des Alpes-Maritimes Nice Nice 23 juillet 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes