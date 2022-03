EuroModel’s le chillou, 24 septembre 2022, Châtellerault.

Une nouvelle fois EuroModel’s vous surprendra ——————————————— La prochaine édition d’EuroModel’s aura lieu les 24 et 25 Septembre 2022 au Parc Expo de Châtellerault et, comme pour chaque édition l’UDCM mettra tout en œuvre pour accueillir les exposants dans les règles d’usage et la volonté du bon accueil pratiqués par notre organisation à chaque édition. Le salon occupera les 8000 m2 couverts du parc des expositions de Châtellerault et regroupera modélistes et maquettistes de toutes les disciplines. Lors de la dernière édition en 2018 c’est plus de 250 stands d’exposition (amateurs et professionnels) qui ont pu faire découvrir leur passion à près de 10000 visiteurs Cette 11eme édition permettra à toutes les disciplines de se retrouver en un week end d’une véritable “Fête du Modélisme”. Temps forts pour cette 11eme édition : un Espace nommé : «Les Architectes de la Miniature» assorti d’un concours pour ceux souhaitant y participer. « Quai Zéro 2022 » la manifestation annuelle des amateurs de cette échelle en trains se déroulera sur 800 m2 dans le bâtiment principal consacré aux trains Comme pour les précédentes éditions, nous mettrons en œuvre les moyens techniques pour vous permettre d’être au courant de tout à chaque instant, grâce à votre smartphone connecté sur [www.EUROMODELS.fr](http://www.EUROMODELS.fr) ou en live, vous saurez, grâce au Plateau TV ce qui se passe sur le Salon, et ce qui va se passer dans les animations. Enfin après un petit tour sur le train, les enfants mériteront bien une gaufre ou un Chichi tandis que les adultes pourront se restaurer ou se rafraichir… Tout est prévu pour une belle journée. Venez dès le matin, toutes formes de restauration vous attendent….. ### EuroModel’s 2022 est impatient de vous accueillir.

